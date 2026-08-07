«Называли меня вещью»: в Британии курсантки подвергались групповым изнасилованиям

Daily Mail: в Британии курсантки подвергались групповым изнасилованиям

В Великобритании начато масштабное расследование случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних девушек-курсантов в Армейском фундаментном колледже. Об этом сообщило Daily Mail.

Согласно показаниям четырех пострадавших, инциденты происходили в течение последних пяти лет в учебном заведении. Все заявительницы утверждают, что подверглись нападениям со стороны сослуживцев, когда им было всего по 17 лет.

Полиция уже назвала эти сообщения «глубоко тревожными» и призвала других возможных жертв не бояться обращаться за помощью.

Одна из пострадавших, чье имя было изменено на Тилли для сохранения анонимности, рассказала о пережитом групповом изнасиловании.

«Они начали снимать с меня одежду, а затем это привело к действиям, на которые я не давала согласия. Их было много. Они прикасались ко мне в разных местах, отпускали неуместные комментарии, называя меня вещью, а не девушкой. А потом меня изнасиловали… несколько младших солдат, мои ровесники. Это продолжалось часами. Я чувствовала себя куском мяса», — поделилась своей историей девушка.

Тилли добавила, что всегда мечтала о карьере военного, но после случившегося была вынуждена покинуть армию всего через две недели после нападения.

Другие заявительницы описывают сложившуюся в колледже атмосферу как пропитанную мизогинией и сексуальной агрессией. Одна из девушек рассказала, что сослуживец запер ее в комнате и напал, когда она находилась в беспомощном состоянии.

Кроме того, курсантки сообщили о неподобающем поведении преподавательского состава. Наставники открыто оценивали внешность девушек-солдат по десятибалльной шкале.

Официальный представитель армии Великобритании Саманта Бейли заявила, что неприемлемому и преступному поведению нет места в вооруженных силах. Она подчеркнула, что подобные преступления идут вразрез со всеми армейскими ценностями.

Сейчас следователи работают с пострадавшими и их семьями, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.