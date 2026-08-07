Армия Израиля атаковала юг Ливана: разрушен дом, два человека погибли

Армия Израиля атаковала юг Ливана

Израиль резко наращивает удары по югу Ливана впервые с момента заключения перемирия между двумя странами. Под огнем оказались сразу несколько районов, по ним ЦАХАЛ выпустил более ста артиллерийских снарядов. Погибли два человека, еще восемь ранены. Несмотря на обстрелы, жители приграничных территорий не собираются покидать свои дома. С места событий передает журналист телеканала «Аль-Маядин» Хусейн Баддах.

Израильские силы нанесли серию авиаударов по населенному пункту Аль-Мансури. Прямой атаке подвергся жилой дом в Бурдж-эш-Шимали вблизи города Тир. Удар беспилотника привел к ранению человека. После прибытия скорой помощи израильские силы вновь атаковали, вынудив спасателей отступить. Авиация полностью разрушила дом.

«Мы спокойно спали дома, и вдруг Израиль нанес по нам удар. Ранило моего сына. Слава богу, он жив и сейчас находится в безопасности. Он для меня важнее всего в жизни», — рассказала местная жительница.

Несмотря на происходящее, местные жители не хотят покидать свои дома. Это подтвердил и глава муниципалитета. Он подчеркнул, что люди намерены держаться за свою землю и восстанавливать разрушенные здания.

«Мы только начали приходить в себя и принимать наших земляков, вынужденных покинуть оккупированные территории. Мы хотим еще раз подчеркнуть: наши жители, которые вчера попали под три превентивных удара беспилотников, запаниковали и были вынуждены уйти. Однако уже ранним утром они вернулись к обычной жизни», — сообщил глава муниципалитета Бурж-эш-Шимали Хусейн Шуэйтли.

Попытки запугать жителей лишь укрепляют их решимость оставаться на своей земле, в то время как весь юг Ливана ожидает дальнейшего развития этого конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.