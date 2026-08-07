На кону 500 тысяч: актриса Наталья Бардо выпустила свой первый трек

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 70 0

Артистка уверена, что песню ждет успех, но так думают не все.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Наталья Бордо; 5-tv.ru

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Актриса Наталья Бардо выпустила свой первый трек

Актриса Наталья Бардо выпустила свою первую песню «Все дорого». Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

В треке в ироничной форме отмечается рост цен во всех сферах. Однако, несмотря на то что в песне она подчеркивает непростую экономическую ситуацию, сама артистка решила рискнуть внушительной суммой. Она поспорила со своими подругами на полмиллиона рублей. Бардо уверена, что песня станет хитом, а вот ее приятельницы в этом сомневаются.

«Говорят: «Наташ, ну какой хит?» И вроде я была уверена в себе. Но теперь мне немного страшно. <…> И теперь пути назад точно нет. Либо мои подруги отдают мне 500 тысяч. Либо я еще долго буду слышать: «Мы же говорили!», — отмечала актриса.

Она также поделилась подробностями создания трека. Знаменитость несколько раз приезжала в студию звукозаписи, где работала над песней — искала свое звучание и свой стиль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МВД России Ирина Волк записала песню. Композицию она посвятила своему отцу Владимиру Волку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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