«Нам не о чем было говорить»: Овсиенко раскрыла причину краха 17-летнего брака

Овсиенко развелась после 17 лет брака из-за эмоциональной дистанции с мужем

Заслуженная артистка РФ Татьяна Овсиенко развелась с бизнесменом Александром Меркуловым после 17 лет брака, потому что они стали друг другу чужими людьми. Певица рассказала в шоу продюсера Артема Соркокина, что со временем они перестали находить темы для общения.

«Нам не о чем было говорить. Не о чем… То есть привет-привет», — призналась Овсиенко.

Певица отметила, что не считает разрыв трагедией и воспринимает произошедшее как закономерный итог отношений, которые постепенно к этому шли. По ее словам, они с Меркуловым были взрослыми людьми и вступали в совместную жизнь уже с собственным опытом и прошлым багажом.

Овсиенко рассказала, что долгое время верила: этот союз станет историей на всю жизнь. Она признавалась, что ждала мужа из поездок, поддерживала его и была уверена, что отношения смогут пройти любые испытания.

Однако после того, как исчезли внешние сложности и супруги получили возможность спокойно жить вместе, началась обычная бытовая рутина. Артистка подчеркнула, что всегда понимала: семья — это ежедневная работа двух людей, которые должны поддерживать друг друга и помогать в сложные моменты.

По словам Овсиенко, она с юности представляла именно такую модель отношений — с уважением к партнеру, его характеру, происхождению и взглядам. Но со временем между супругами появилась эмоциональная дистанция.

«Мы просто друг друга не понимали», — рассказала певица.

Она призналась, что в какой-то момент они оказались в одной квартире практически как посторонние люди. Общение свелось к коротким бытовым фразам, а прежней близости уже не оставалось.

История отношений Овсиенко и Меркулова началась в 2008 году в Ялте. Бизнесмен долгое время был поклонником творчества певицы и проявлял знаки внимания. Вскоре между ними завязался роман.

Позже в жизни пары наступил тяжелый период: в 2011 году Меркулов был арестован по обвинению в организации покушения на предпринимателя. Во время судебных разбирательств Овсиенко поддерживала возлюбленного, помогала с адвокатами и ждала его освобождения.

После выхода Меркулова на свободу в СМИ появлялись сообщения о сложностях в отношениях пары. Также обсуждалось состояние самой певицы, однако Овсиенко опровергала слухи о проблемах в семье и заявляла, что не сталкивалась с насилием со стороны супруга.

В начале 2025 года артистка сообщила о завершении многолетних отношений. При этом Овсиенко отметила, что не закрывает для себя возможность новой любви и готова снова открыть сердце, если встретит достойного человека.

«Я ж человек. Я женщина. Я умею любить», — сказала певица.

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