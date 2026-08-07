«Хочется больше»: Сергей Жуков рассказал о переходе из музыки в кино

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 104 0

После успеха первой части полнометражного фильма «Руки вверх!» зрителей ждет премьера второй картины в этом году.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Сергей Жуков: кино — еще одна возможность дотянуться до зрителя и слушателя

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков продолжает развиваться в кинематографе после успеха музыкальной карьеры. По его словам, фильмы и сериалы стали для него еще одним способом общаться с аудиторией и оставлять после себя новые проекты. Об этом Сергей Жуков сообщил корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном концерте группы «Руки Вверх!».

Музыкант отметил, что после 30 лет на сцене ему хочется расширять творческие возможности и пробовать новые форматы.

«Хочется больше и больше после себя оставлять. Песня — ну, понятно, это понятный для меня инструмент. А кино и сериалы — это еще одна возможность дотянуться до своего зрителя, слушателя и сделать много хорошего», — рассказал Жуков.

Артист признался, что считает успешным опыт создания первого полнометражного фильма о группе и надеется на продолжение истории.

«То, что до этого все удалось сделать, слава Богу, получилось. Надеюсь, что сейчас вторая часть „Руки Вверх“ тоже взорвет кинопросмотр в октябре», — поделился певец.

Жуков добавил, что не собирается останавливаться и уже готовит новые проекты. Однако он пока не стал раскрывать подробности.

«Кроме этого, конечно, готовим еще кучу всего нового и интересного, но все впереди», — заключил артист.

«Руки Вверх!» — музыкальный байопик о Сергее Жукове и становлении его поп-группы. Картина Аскара Узабаева вышла в 2024 году.

Фильм рассказывает о том, как провинциальный музыкант прошел путь от первых песен и знакомства с Алексеем Потехиным до статуса одного из символов российской поп-музыки 1990-х.

В фильме молодого Жукова сыграл Влад Прохоров. В проекте также появились сам Сергей Жуков, Алексей Потехин, Леонид Ярмольник и Регина Бурд.

Первый фильм собрал в российском прокате более 950 миллионов рублей. Его продолжение — «Руки Вверх! 2» — заявлено к выходу 15 октября 2026 года.

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