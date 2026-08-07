«Начала кричать, и он испугался»: неизвестный преследовал 10-летнюю девочку до квартиры

В Южно-Сахалинске молодой парень напал на 10-летнюю девочку

На десятилетнюю девочку в Южно-Сахалинске напал неизвестный. Злоумышленник преследовал школьницу от магазина до подъезда. Когда ребенок открыл дверь в квартиру, он затолкал ее внутрь и схватил за лицо. Подробности случившегося 5-tv.ru рассказала мама пострадавшей.

Инцидент произошел 6 августа. Предварительно, неизвестный обратил на девочку внимание, когда та вышла одна на улицу.

«Я находилась на работе. Ребенок где-то в 13:20 пошла в магазин. Он находится в пяти минутах ходьбы от дома», — пояснила женщина.

На обратной дороге за школьницей пошел молодой человек. Он преследовал девочку до самого подъезда.

«Она заметила, что он уже стоит за ней (когда открывала дверь. — Прим.ред.). Но в силу возраста и страха растерялась и не подумала, что можно наверх к соседям побежать», — сказала мама пострадавшей.

www.globallookpress.com/ Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Когда девочка открыла дверь, неизвестный затолкал ее внутрь и схватил за лицо. Та в панике начала кричать: «Мама, папа». В этот момент злоумышленник, решив, что дома кто-то есть, выбежал из квартиры.

«Это его остановило. Она начала сильно кричать, и он испугался», — добавила женщина, уточнив, что раньше этого молодого человека она никогда не видела.

Затем девочка спряталась в одной из комнат и позвонила маме. Женщина выехала к напуганному ребенку, вызвав также отряд полиции. Сейчас правоохранители ищут преступника и устанавливают все детали произошедшего.

Мать пострадавшей добавила, что девочка до сих пор находится в стрессе. Школьница боится оставаться одна и выходить на улицу. Сейчас с ней бабушка.

Ранее в Красноярске неизвестная женщина напала на восьмилетнего ребенка. Все произошло на улице. По словам очевидцев, нападавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Местные жители уверяют: это не первый раз, когда данная особа «срывается» на детях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.