«Начала кричать, и он испугался»: неизвестный преследовал 10-летнюю девочку до квартиры
Злоумышленник заметил школьницу, когда та вышла одна на улицу.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Patrick Pleul; Instagram*/ anna_minenko.ovechkina; 5-tv.ru
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В Южно-Сахалинске молодой парень напал на 10-летнюю девочку
На десятилетнюю девочку в Южно-Сахалинске напал неизвестный. Злоумышленник преследовал школьницу от магазина до подъезда. Когда ребенок открыл дверь в квартиру, он затолкал ее внутрь и схватил за лицо. Подробности случившегося 5-tv.ru рассказала мама пострадавшей.
Инцидент произошел 6 августа. Предварительно, неизвестный обратил на девочку внимание, когда та вышла одна на улицу.
«Я находилась на работе. Ребенок где-то в 13:20 пошла в магазин. Он находится в пяти минутах ходьбы от дома», — пояснила женщина.
На обратной дороге за школьницей пошел молодой человек. Он преследовал девочку до самого подъезда.
«Она заметила, что он уже стоит за ней (когда открывала дверь. — Прим.ред.). Но в силу возраста и страха растерялась и не подумала, что можно наверх к соседям побежать», — сказала мама пострадавшей.
www.globallookpress.com/ Michaela Begsteiger; 5-tv.ru
Когда девочка открыла дверь, неизвестный затолкал ее внутрь и схватил за лицо. Та в панике начала кричать: «Мама, папа». В этот момент злоумышленник, решив, что дома кто-то есть, выбежал из квартиры.
«Это его остановило. Она начала сильно кричать, и он испугался», — добавила женщина, уточнив, что раньше этого молодого человека она никогда не видела.
Затем девочка спряталась в одной из комнат и позвонила маме. Женщина выехала к напуганному ребенку, вызвав также отряд полиции. Сейчас правоохранители ищут преступника и устанавливают все детали произошедшего.
Мать пострадавшей добавила, что девочка до сих пор находится в стрессе. Школьница боится оставаться одна и выходить на улицу. Сейчас с ней бабушка.
Ранее в Красноярске неизвестная женщина напала на восьмилетнего ребенка. Все произошло на улице. По словам очевидцев, нападавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Местные жители уверяют: это не первый раз, когда данная особа «срывается» на детях.
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