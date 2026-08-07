Задета артерия: старший брат друга нанес подростку ножевые ранения в Москве

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 96 0

Полиция разыскивает подозреваемого.

Подросток получил ножевые ранения в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Подросток получил ножевые ранения от брата своего друга в Москве

На Дубнинской улице в Москве 16-летний молодой человек получил несколько ножевых ранений. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

«Инцидент произошел около четырех часов утра. В результате нападения юноша получил открытые раны ног, при этом оказалась задета бедренная артерия», — уточнил инсайдер.

По предварительным данным, на подростка напал старший брат друга. Раненый молодой человек был госпитализирован в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Полиция разыскивает подозреваемого и выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Уфе иностранного гражданина будут судить за попытку убить жену. В апреле 2026 года 50-летний обвиняемый напал на свою супругу с ножом. Мужчина нанес несколько ударов в шею, грудь и лицо. Чтобы его не узнали, он надел женский* спортивный костюм, парик и маску.

После покушения подозреваемый пытался покинуть Россию. Для этого он прибыл в Калининград, где и был задержан сотрудниками органов правопорядка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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