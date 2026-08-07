«Две категории людей»: Роза Сябитова рассказала секрет крепкого брака

Роза Сябитова перечислила две категории людей в отношениях

Долговечность брака зависит от отношения человека к семейным ценностям. Таким мнением поделилась телеведущая и сваха Роза Сябитова с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».

Она отметила, что за годы работы с отношениями пришла к выводу: людей можно условно разделить на две категории.

«Существуют две категории людей. Одна категория людей, которые создают семью и за эту семью будут бороться до конца», — рассказала ведущая.

По словам свахи, такие люди ценят то, что создают вместе с партнером, и готовы проходить через сложные периоды ради сохранения отношений.

«У них такой характер, они ценят то, что создают, созидают. Может быть, совместно нажитое имущество, может быть, им будет жалко, или развестись ради детей тоже им будет жалко», — объяснила Сябитова.

При этом телеведущая подчеркнула, что люди, которые не готовы бороться за брак, не являются хуже остальных. У них просто другой взгляд на отношения.

«Есть вторая категория людей, которая биться не будет. Хоть совместно нажитое имущество, хоть дети, хоть десяток детей. Просто они другие. Ни хуже, ни лучше, воспитание другое, подход другой, все другое», — отметила она.

Сябитова призналась, что сама относится к тем, кто старается сохранить отношения.

«Вот я к первой категории, например, я буду биться за отношения. А к какой вы относитесь, покажет жизнь», — заключила ведущая.

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