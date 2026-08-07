В России за год на четверть выросло количество аварий с велосипедистами

В России резко выросло число аварий с участием велосипедистов. Причем, все чаще такие ДТП происходят на перекрестках. С начала года жертвами происшествий стали уже 123 человека. Одна из главных причин — грубое нарушение правил. Владельцы двухколесного транспорта забывают спешиваться. И на большой скорости вылетают на проезжую часть. Это подтверждают и кадры эксперимента, проведенного в Петербурге. Все покажет корреспондент «Известий» Николай Кугук.

Под саундтрек из популярной видеоигры про гонки водитель синей иномарки едет по главной дороге. На светофоре — зеленый сигнал. Резко из-за забора на «зебру» выскакивает велосипедист, который едва заметен для водителя. Проезд перекрестка для участников ДТП заканчивается разбитой машиной и переломами.

«Но самое страшное, что у меня даже не было возможности ничего сделать», — говорит водитель Егор.

А вот другой недавний случай. На ночной дороге велосипедиста сбил водитель электрокара. От страшных последствий участника движения не спасли никакие меры предосторожности.

«Каждый водитель должен понимать, что велосипед, даже если он без мотора, — участник дорожного движения. Он может также передвигаться по дорогам», — сказал велосипедист Павел Мелевич.

В любом случае все заканчивается ущербом. И если водителя авто от тяжелых травм защищает металл, ремень и подушки безопасности, то у велосипедистов из защиты только шлем. И в таких заведомо неравных условиях выезд на дороги общего пользования без знания правил равноценен самоубийству.

Средняя скорость пешехода — примерно пять километров в час. Двигаясь с таким темпом, на преодоление «зебры» уходит несколько секунд. А скорость велосипедиста в четыре раза больше. Именно поэтому появление человека на двух колесах перед автомобилем может застать водителя врасплох.

Для того чтобы проверить, насколько велосипедисты и участники движения на средствах индивидуальной мобильности соблюдают ПДД, журналисты поставили камеру на одном из оживленных перекрестков Петербурга. Банальный подсчет показывает, что из десяти велосипедистов спешивается лишь один. И побуждают соблюдать правила не чувство самосохранения, а штрафы.

Многие участники движения в том числе не понимают, как устроен человеческий глаз. Чем выше скорость автомобиля, тем сильнее водитель сосредотачивает взгляд на дороге впереди. При разгоне авто поле зрения водителя очень быстро сужается, а то, что находится сбоку, воспринимается хуже и позже.

«Быстро двигающийся по тротуару велосипедист приближается к пешеходному переходу и едет через него со скоростью, при которой он большую часть движения автомобиля, в дуге поворота находится в мертвой зоне», — сказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Поэтому велосипедист, которого на небольшой скорости водитель замечает заранее, при разгоне может оказаться за пределами основного обзора. И тогда времени на реакцию останется значительно меньше. На высокой скорости это может быть меньше секунды.

Пока одни выясняют отношения на дороге, в том числе и кулаками, цифры говорят сами за себя. За полгода в России — почти три тысячи аварий с велосипедистами, 123 погибших и около 2800 пострадавших.

Количество таких ДТП по сравнению с 2025 годом выросло почти на четверть, а аварий с электросамокатами — более чем на треть. Правила дорожного движения написаны одинаково для всех. И цена нарушений слишком часто измеряется не штрафами, а человеческими жизнями.

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