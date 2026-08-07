«Толстая, как корова»: Овсиенко рассказала, как обращались с солистками «Миража»

Татьяна Овсиенко рассказала, что продюсеры «Миража» назвали ее толстой коровой

Заслуженная артистка РФ Татьяна Овсиенко резко похудела после того, как услышала, что основатели группы «Мираж» назвали ее «толстой, как корова». Певица также рассказала на шоу продюсера Артема Сорокина, что участницы коллектива практически ничего не решали и были словно куклы, которых руководство могло заменить в любой момент.

«Литягин с Букреевым решили, говорит: „Слушай, она поет, только толстая, как корова“. Когда я услышала это, что я толстая, мне просто перехотелось кушать», — призналась Овсиенко.

История певицы в «Мираже» началась неожиданно. Изначально она вовсе не собиралась становиться солисткой и работала в коллективе костюмером. Однако после ухода Натальи Ветлицкой создателям группы понадобилась новая девушка на сцене, и выбор пал на Овсиенко.

По воспоминаниям артистки, первый выход состоялся практически без подготовки. Ей предложили просто выйти к зрителям и открывать рот под фонограмму. Подходящего сценического костюма тоже не оказалось — наряд пришлось буквально собирать на ходу. В соседнем магазине нашли индийскую ткань, которую закрепили на Овсиенко булавками и поясом.

«Ну, выйди, рот пооткрывай», — вспомнила певица слова, которыми ее впервые отправили на сцену.

Репертуар группы к тому моменту Овсиенко знала наизусть, поскольку постоянно находилась рядом с артистами и подпевала песням. Позднее Андрей Литягин и другой основатель коллектива Владимир Букреев заметили, что девушка и сама умеет петь. Однако вместе с этим Овсиенко услышала неприятное обсуждение собственной внешности.

По словам исполнительницы, до этого она была девушкой «кровь с молоком» и не пыталась специально худеть. Но после услышанного аппетит практически исчез. Вес начал стремительно снижаться на фоне переживаний и нервного напряжения.

«Я очень резко похудела, ничего не делая. Просто нервничала, видимо», — рассказала артистка.

Вскоре Овсиенко стала одной из солисток «Миража». Работа оказалась крайне тяжелой: коллектив находился в постоянных разъездах, а количество концертов могло доходить до семи за один день. Сама певица впоследствии удивлялась, как артистам удавалось выдерживать такой ритм, и связывала это прежде всего с молодостью.

При этом положение солисток внутри проекта Овсиенко описывает довольно жестко. По ее словам, руководство могло самостоятельно принимать решения о составе группы, а исполнительниц фактически ставили перед фактом.

«Мы были куклы, которых меняли как угодно», — вспоминала Овсиенко.

Особенно ярко это проявилось перед ее уходом из «Миража». На Новый год певицу отпустили к родителям в Киев всего на один день — уже 1 января она должна была вернуться в Москву. Однако во время семейного застолья Овсиенко неожиданно увидела по телевизору сообщение о появлении у группы новой солистки.

Сначала артистка решила, что речь идет о новогодней шутке: заранее о подобных изменениях ее никто не предупреждал. К тому моменту Овсиенко уже около двух лет работала в коллективе, активно гастролировала, а на афишах появлялось ее имя вместе с названием «Мираж». Узнав о происходящем, певица связалась с Литягиным и заявила, что возвращаться в Москву не собирается.

Впоследствии создатели проекта все же вызвали Овсиенко на серьезный разговор. Как ранее рассказывала сама артистка, встреча проходила в «Лужниках» в присутствии представителей криминальной среды. После окончательного разрыва с «Миражом» исполнительница начала самостоятельную карьеру.

Конфликты вокруг наследия знаменитой группы продолжались и спустя десятилетия. В частности, предметом разбирательств становились права на песни коллектива: очередной судебный спор по этому поводу возник между бывшей солисткой Маргаритой Суханкиной и Андреем Литягиным.

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