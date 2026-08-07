Ушла в невроз: что сильнее всего ударило по Ларисе Долиной

Психолог Абравитова: внешность Долиной изменилась на фоне квартирного скандала

Народная артистка России Лариса Долина столкнулась с сильным стрессом после скандала с квартирой в Хамовниках, что отразилось на ее внешности. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила звездный психолог Марианна Абравитова.

По словам специалиста, масштабная критика и неопределенность вокруг судебного процесса могли серьезно повлиять на состояние певицы. Абравитова считает, что даже сильного человека подобные обстоятельства способны выбить из привычного состояния.

«Она, конечно, женщина мощная в этом плане, но даже ее мощную пробили. И мы видим, как она выглядела в этот период. Были изменения во внешности, это говорит о том, что она была и в неврозе и, скорее всего, обращалась даже к специалистам, чтобы ей помогли из этого выйти», — сказала психолог.

Причиной стресса стала не только сама история с недвижимостью, но и общественная реакция на произошедшее. После скандала с квартирой артистка столкнулась с волной критики в социальных сетях.

История началась в 2024 году, когда Долина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники несколько месяцев убеждали певицу, что ее недвижимость находится под угрозой, и под этим предлогом добились продажи квартиры в Хамовниках.

После завершения сделки деньги от продажи жилья оказались у аферистов. Покупательницей квартиры стала предпринимательница Полина Лурье, однако Долина отказалась освобождать недвижимость и заявила, что стала жертвой обмана.

Ситуация переросла в судебное разбирательство. Певица пыталась признать сделку недействительной, однако в итоге суд встал на сторону покупательницы. Долиной пришлось освободить квартиру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина больше не собирается реагировать на критику в социальных сетях. Певица заявила, что не хочет тратить время и здоровье на ответы недоброжелателям и предпочитает не обращать внимания на негатив.

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