«Задний ход» после ссоры с Зеленским: что значат слова Навроцкого про Украину

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 71 0

По мнению эксперта, несмотря на стычки с Зеленским, глава Польши до последнего будет поддерживать Киев.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; Архив Владимира Шаповалова; 5-tv.ru

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Политолог Шаповалов: Навроцкий до последнего будет поддерживать Зеленского

В украинском конфликте президент Польши Кароль Навроцкий пытается занять выгодную для Брюсселя позицию. Так политолог Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru прокомментировал слова главы государства о помощи Киеву в борьбе с Россией.

«Это достаточно откровенное заявление со стороны польского президента», — подчеркнул Владимир Шаповалов.

По его мнению, слова Навроцкого следует рассматривать под следующим углом: для Польши Украина является не союзником, а прежде всего расходным материалом для ослабления России.

«С точки зрения Навроцкого в польской иерархии существует два противника — русские и украинцы. И лучше, если они взаимно друг друга уничтожат. Но самое главное, чтобы при этом пострадала Россия, так как она более значимый противник», — добавил Владимир Шаповалов.

Также политолог напомнил, что на протяжении всей истории польские элиты часто использовали украинцев для ослабления нашей страны.

Еще заявление Навроцкого нужно рассматривать с другой точки зрения. Политолог предположил, что таким образом президент Польши пытается заручиться поддержкой Евросоюза.

«После конфликта с Зеленским Навроцкий дает задний ход и пытается сформировать некую компромиссную позицию, которая будет понятна Брюсселю», — сказал Владимир Шаповалов, напомнив, что глава киевского режима и президент Польши конфликтовали из-за героизации нацистских преступников.

По мнению политолога, Навроцкий, несмотря на недавнюю стычку с Зеленским, до последнего будет поддерживает киевский режим, так как есть сверхзадача — борьба с Россией.

В этом плане Навроцкий ничуть не уступает премьер-министру Польши Дональду Туску. Разница лишь в одном — последний активно выступает за то, чтобы фашистских преступников чествовали в Варшаве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на слова Навроцкого. По ее мнению, его выпад в сторону РФ связан с «историческими комплексами». Еще российский дипломат подчеркнула: клиническая русофобия влияет на когнитивные способности, так как Навроцкий забыл, что Россия и Польша имеют общую границу.

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