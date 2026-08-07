Мужчина пожаловался на боль в почке и оказался смертельно болен

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Поставить правильный диагноз врачи не могли около двух лет.

Редкие формы рака как обнаружить: диагностика и лечение

Фото: © Getty Images/picture alliance / Contributor

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Mirror: мужчина пожаловался на боли в почке и оказался смертельно болен

У мужчины диагностировали медуллярную почечно-клеточную карциному (МПК) четвертой стадии — редкую и агрессивную форму рака. Врачи предупредили британца, что при отсутствии эффективности лечения ему может оставаться меньше года жизни. Об этом сообщило Mirror.

Первые тревожные симптомы появились у пациента в июле 2024 года. Во время работы у него начались сильные боли в животе, а позже он обнаружил кровь при мочеиспускании. Коллега доставил его в отделение неотложной помощи.

После нескольких дней обследований мужчину выписали. Однако его состояние продолжало ухудшаться.

В течение последующих месяцев он проходил различные обследования, а врачи обнаружили небольшую опухоль в правой почке. В декабре 2024 года хирурги удалили почку и несколько лимфатических узлов для анализа.

Только в феврале 2026 семье сообщили о диагнозе. К этому моменту заболевание уже распространилось на лимфатические узлы и легкие. Позже рак также поразил печень и кости.

Мать мужчины рассказала, что сын постоянно находится в больницах и живет с сильной болью, дискомфортом в животе и приступами рвоты. Из-за болезни его вес снизился с 74 до менее чем 55 килограммов.

«Ничто не может подготовить маму к тому, чтобы видеть, как страдает твой ребенок, и понимать, что ты почти ничего не можешь сделать, чтобы облегчить его боль», — сказала женщина.

По словам семьи, такое заболевание встречается крайне редко. За счет государства нельзя получить необходимую таргетную терапию, в основе которой лежат препараты, способные распознавать патологические клетки и блокировать их размножение или стимулировать гибель структур.

Лечение мужчине начали недавно, его стоимость составляет около восьми тысяч фунтов стерлингов (около 878 тысяч рублей) каждые 28 дней.

Родственники создали страницу для сбора средств на продолжение терапии. По словам матери, семье сложно справляться с ситуацией самостоятельно, но они надеются сохранить для сына возможность бороться с заболеванием.

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