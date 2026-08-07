Треугольные НЛО и загадочные тела: Пентагон опубликовал новые кадры «инопланетян»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 71 0

Администрация президента обнародовала серию документов о неопознанных аномальных явлениях.

Трамп опубликовал новые фото НЛО что на них изображено

Фото: 5-tv.ru

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Пентагон обнародовал новые материалы об НЛО

Пентагон опубликовал новую партию рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях.

Среди наиболее резонансных материалов — свидетельство военного пилота о бесшумном треугольном объекте размером около 150 метров, замеченном над авиабазой Баграм в 2002 году.

Очевидцы утверждают, что аппарат двигался на постоянной высоте без видимых огней и звуков, буквально «стирая» звезды на ночном небе в момент пролета. Министр обороны Пит Хегсет подчеркнул, что данная публикация является шагом к беспрецедентной прозрачности правительства в вопросах изучения НЛО.

В документах также описывается инцидент 1963 года в Бразилии, где в Рио-де-Жанейро якобы упала металлическая сфера, образовав четырехметровую воронку.

Внутри аппарата, оснащенного иллюминаторами из толстого стекла, было обнаружено человеческое тело в плотной одежде с нечитаемыми надписями. Другой отчет ФБР за октябрь 2023 года фиксирует появление огромного черного треугольника над Колорадо-Спрингс, который мгновенно ускорился до сверхзвуковой скорости, не издав при этом хлопка. Несмотря на детализацию показаний, официальные ведомства пока не делают окончательных выводов о внеземном происхождении данных объектов.

В архивах упоминаются и другие аномалии, такие как странные пульсирующие огни, наблюдаемые пилотами гражданских рейсов в 2023 и 2024 годах. Один из летчиков зафиксировал более десяти светящихся сфер, которые не были похожи на спутники Starlink или метеоры.

Кроме того, представлены результаты анализа съемок 1950-х годов из Юты, где дискообразные объекты развивали скорость более 3900 км/ч. В недавнем случае 2026 года свидетели в западной части США сообщили о красных огнях, после контакта с которыми механические часы одного из очевидцев внезапно пошли на 25 минут вперед.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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