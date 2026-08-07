«Сколько бы человек ни спал»: названы тревожные признаки апноэ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 64 0

Если даже после полноценной ночи глаза закрываются за компьютером или за рулем, дело может быть вовсе не в обычной усталости.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ CHROMORANGE / Bilderbox; Архив Романа Бузунова; 5-tv.ru

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Сомнолог Бузунов: явным признаком апноэ сна является громкий храп

Громкий храп, остановки дыхания во сне, частые походы в туалет по ночам, повышенная потливость, утренние скачки давления и непреодолимая сонливость днем могут указывать на апноэ. Проверить себя можно с помощью небольшого домашнего теста, обратив внимание на несколько характерных признаков. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал сомнолог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

«Храп бывает без апноэ, а апноэ без храпа практически нет», — объяснил специалист.

Первый вопрос, который стоит задать себе или близким: громко ли человек храпит во сне и замечал ли кто-нибудь рядом остановки его дыхания. Сам спящий может даже не подозревать о происходящем, поскольку зачастую не чувствует ни собственного храпа, ни эпизодов апноэ. Поэтому наблюдения супруга или другого близкого человека могут оказаться особенно важными.

Второй вопрос касается качества ночного отдыха: удается ли действительно выспаться? По словам Бузунова, одним из признаков апноэ может быть поверхностный, беспокойный и неосвежающий сон. Человек проводит в кровати достаточно времени, но утром все равно не чувствует себя отдохнувшим.

Еще один тревожный сигнал — частые ночные походы в туалет. При апноэ человек может просыпаться для мочеиспускания три-четыре раза за ночь, причем мочевой пузырь при этом оказывается практически полным. Врач связал такую особенность с состоянием стресса, при котором организм начинает вырабатывать больше мочи.

«Человек начинает три-четыре раза вставать, помочиться», — рассказал сомнолог.

Следующий пункт мини-теста — ночная потливость. Особенно обратить внимание стоит на ситуации, когда сильно потеют голова, шея, грудь и верхняя часть плечевого пояса. Бузунов объяснил, что во время перекрытия дыхания организм продолжает пытаться сделать вдох. Мышцы напрягаются и разогреваются, что и может провоцировать усиленное потоотделение.

Еще один вопрос: не повышается ли артериальное давление ночью или после пробуждения. Среди возможных признаков апноэ специалист назвал ночную и утреннюю гипертонию, преимущественно с повышением нижнего показателя давления.

Наконец, насторожить должна тяжелая дневная сонливость. При нарушении дыхания человек может спать достаточно долго, но полноценного восстановления так и не происходит. В результате днем он начинает буквально клевать носом во время чтения или работы за компьютером.

«Сколько бы человек ни спал, он не может выспаться», — подчеркнул Бузунов.

Особенно опасно, если приступы сонливости возникают за рулем автомобиля. Сомнолог отметил, что в Европе диагностированное апноэ рассматривается крайне серьезно: если человек знает о заболевании, но не занимается его лечением, это может стать основанием для отзыва водительской лицензии.

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