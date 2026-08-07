Собака-детектор: как домашние питомцы узнают о беременности хозяек

Mirror: домашние питомцы узнают о беременности хозяек и реагируют на это

Домашние собаки могут определять беременность владелицы задолго до появления видимых признаков благодаря своей чувствительности к запахам и поведению. Об этом сообщило издание Mirror.

Животные улавливают тончайшие гормональные изменения, которые меняют естественный аромат человека. Хотя питомцы не осознают суть процесса вынашивания ребенка, они четко фиксируют, что их привычный спутник стал «другим».

Бихевиорист Рассел Хартштейн рассказал, что собаки являются невероятно внимательными исследователями движений и малейших нюансов в действиях хозяев. Реакция животных на такие перемены обычно делится на два типа: чрезмерная опека или полное равнодушие.

«Многие беременные сообщают, что их собаки становятся более ласковыми или защищающими. Вероятно, это связано с запахом и вашими гормонами, а также возможными изменениями в вашем настроении», — рассказала ветеринар Рэйчел Баррак.

Пользователи сети активно делятся историями о том, как их питомцы превращались в «живую липучку», буквально не отходя от хозяйки ни на шаг. Например, одна из владелиц рассказала, что ее пес породы начинал лаять и проверять ее состояние, если замечал слишком активные игры или суету со стороны других людей.

Впрочем, не все собаки демонстрируют чудеса интуиции. Владельцы некоторых пород, например сиба-ину, отмечают, что их питомцы сохраняют абсолютную отстраненность и никак не меняют привычного уклада жизни.

Специалисты подчеркивают, что такая разница в поведении зависит от индивидуального характера животного и степени его привязанности. При этом те собаки, которые осознали перемены, часто начинают проявлять гипербдительность на прогулках или постоянно прижимаются к животу владелицы, демонстрируя инстинктивное желание охранять будущую маму.

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