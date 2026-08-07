Суд признал незаконным наказание нетрезвых водителей без подтверждения личности

Верховный суд признал незаконным лишение прав за вождение в нетрезвом виде без документального подтверждения личности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующее решение высшей судебной инстанции.

Житель Новосибирска Дмитрий Шелухин был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года после того, как его автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД. За рулем транспортного средства в тот момент сидел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Предъявить документы, удостоверяющие его личность, он не смог. Лишь устно представился владельцем машины Дмитрием Шелухиным.

Однако в действительности водителем в тот раз был его двоюродный брат. Внешнее сходство с хозяином авто позволило обмануть инспекторов, которые сверили мужчину с фотографией в электронной базе. Несколько судебных инстанций признали Шелухина виновным. Однако он не смирился и дошел до Верховного суда.

«Были допрошены инспекторы ГИБДД, применявшие меры обеспечения производства по делу в отношении Шелухина Д. Б. <…> которые личность участвовавшего в рассмотрении дела Шелухина Д. Б. с достоверностью не подтвердили», — уточняется в документах.

Это, по решению инстанции, стало неустранимыми сомнениями в виновности владельца автомобиля, а значит, должно трактоваться в его пользу. Решения предыдущих судов были отменены, а производство по делу прекращено.

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