Обменяются вирусами: в России после 1 сентября вырастет заболеваемость ОРВИ

Онищенко предупредил, что в России после 1 сентября вырастет заболеваемость ОРВИ

После начала учебного года в России закономерно вырастет заболеваемость респираторными инфекциями. Геннадий Онищенко объяснил это тем, что миллионы школьников и студентов после летних каникул одновременно вернутся в коллективы и начнут обмениваться привезенными из разных регионов и стран штаммами вирусов. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам Онищенко, уже сейчас необходимо готовиться к осенне-зимнему периоду и проводить необходимые профилактические мероприятия.

«Нам уже пора готовиться к осени, к зиме учебного года. Здесь, в этой подготовке, нужно соблюдать очень серьезные правила и проводить массовые медицинские мероприятия», — отметил он.

Бывший главный санитарный врач России напомнил, что ежегодно после начала учебного года происходит закономерный рост числа заболевших. Причиной становится возвращение большого количества детей и молодых людей в организованные коллективы.

«Первого числа 17 миллионов наших детей садятся за парты и примерно еще 2,5 миллиона студентов высших учебных заведений. Это приводит к тому, что мы с вами всегда имеем закономерный подъем заболеваемости», — рассказал Онищенко.

По словам специалиста, заметный рост числа заболевших обычно начинается примерно с третьей недели сентября. После нескольких месяцев отдыха дети возвращаются в школы и начинают активно контактировать друг с другом.

«Дети два, а то и три месяца были разрозненны, они ездили, знакомились, отдыхали. И вот они все садятся в один день за парты. Это приводит к так называемому на нашем медицинском языке проэпидемичированию», — объяснил эксперт.

Онищенко отметил, что в этот период школьники и студенты начинают обмениваться различными штаммами вирусов, которые могли привезти из поездок.

«Они обмениваются штаммами вирусов, которые они привезли из-за границы, южных регионов нашей страны, восточных и даже северных», — добавил он.

При этом, по словам специалиста, такой подъем заболеваемости является ожидаемым и хорошо изученным процессом. После первого осеннего роста обычно наступает снижение. Однако уже в ноябре–декабре начинается новый сезонный подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, который продолжается примерно до марта.

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