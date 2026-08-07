Пытались штурмовать: альпинисты не смогли добраться до тела Наговициной

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 114 0

Женщина не вернулась после восхождения на пик Победы в Киргизии в 2025 году.

Спустили ли тело Натальи Наговициной

Фото: www.globallookpress.com/Valeriy Kudryashov

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Альпинисты не смогли добраться до тела Натальи Наговициной

Сезон восхождений на пик Победы в Киргизии закрыт, но до тела альпинистки Натальи Наговициной так и не смогли добраться. Об этом ТАСС сообщил начальник базового лагеря Южный Иныльчек, который находится у подножия горы, Дмитрий Греков.

«Сезон восхождений на Победу закрыт, даже в базовом лагере высота снега составляет уже полметра», — отметил он.

Греков также добавил, что в 2026 году три группы пытались штурмовать эту гору, но ни одна из них так и не добралась до Наговициной. Ее тело находится на высоте 7,2 тысячи метров. Однако максимальная высота, покоренная в 2026-м, — это 6,5 тысячи метров.

Наговицина совершала восхождение на пик Победы в августе 2025 года. Она сломала ногу и не смогла продолжить движение. Было предпринято несколько попыток по ее спасению, но ни одна из них не увенчалась успехом.

Руководитель комитета классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко отметил, что случаев эвакуации тел с участков высокой сложности пика Победы еще не было зафиксировано.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб при восхождении на вершину Броуд-Пик в Пакистане. Он вместе со своей группой попали под сход лавины. Никто из участников этой экспедиции не выжил.

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