В России появились незаконные платные пляжи

Ареной борьбы, но не спортивной, стали частные пляжи. Желание россиян отдохнуть на реках и озерах нередко заканчивается грандиозными скандалами. Бизнесмены, которые объявили себя хозяевами береговой линии, пытаются заработать на всем. Большие деньги требуют даже за возможность пройти к воде, и многие предпочитают заплатить, чтобы не устраивать разборки с охранниками. На сторону отдыхающих встал Верховный суд. Как защитить свои права, узнал корреспондент «Известий» Захар Акопов.

У шлагбаума журналиста встречают представители, так называемого, «частного» пляжа. Вход на территорию платный. Одни гости предпочитают не спорить, другие до последнего отстаивают свои права:

— За что я должна вам платить?

— Вы должны платить!

— За что? Вас в реестре нет. По лицензии я проверяю.

Эмоции женщины понятны. Местные работники просят с человека тысячу рублей. Дополнительно идут парковка и прочие услуги. На компанию сумма набегает немалая.

«Нигде нет доступа. Нигде. Пройдешь дальше — везде все закрыто, полностью в шлагбауме. Идешь на ту сторону, платишь две тысячи с человека. 500 рублей машинка и еще две тысячи, чтобы попасть на пляж», — рассказывают отдыхающие.

Вся территория огорожена забором, который вплотную подходит к воде — и это, несмотря на четкие разъяснения Верховного суда: земля у водоемов не может быть частной. Согласно постановлению, доступ к воде должен быть обеспечен в полной мере. Закон местные координаторы трактуют по-своему.

После долгих споров с представителями пляжа нас все-таки пустили на территорию, но не туда, где прекрасный песок, замечательная и чистая водичка и в принципе облагороженная территория. Нам предоставили доступ к воде. Он идет через такую калитку, и, если в нее зайти, оказывается, что дороги дальше нет.

Похожую картину можно наблюдать во многих регионах страны. Вот кадры, сделанные в Челябинске.

— Если вы хотите пройти, нужно обходить сбоку.

— Это как?

— Ну, вот так.

— И выходить к вам на пляж?

— Ну да, заходить.

Вместо отдыха на озере Кисегач местные жители получили конфликт с охраной.

«Очень агрессивно охранник себя повел. Народу было много. День был солнечный, стояла жара. Нам ничего не оставалось делать, кроме как заплатить», — говорит Анастасия Невзорова.

В Уфе городские власти перешли к радикальным мерам. В одностороннем порядке расторгли контракт и снесли все постройки. Дело дошло до суда. Крайними в этой истории оказались местные жители, которые лишились любимой зоны отдыха.

А в Карелии отличились предприимчивые домовладельцы. Они поставили забор и перекрыли доступ к озеру другим жителям.

«Мы писали заявки, что перекрыто, но это как в пустоту. Они считают, раз они смогли купить себе первую береговую, значит они имеют право перекрыть ее. А значит, у них прав больше, чем людей, которые купили участки подешевле», — говорит владелец участка в Ринде Джахангир Гарибов.

К местам общего пользования относятся площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы, скверы — поясняют юристы. Поскольку никто не может приватизировать, например, бульвар, по такому принципу не получится это сделать и с пляжем.

«20 метров все равно обносить территорию нельзя. Если человек хочет проходить к этой территории, проходить он должен. За пользование инфраструктурой можно брать плату. Но это уже вопрос коммерческого отношения. Главное, чтобы доступ к воде должен быть реализован у любого», — пояснил адвокат Михаил Салкин.

Впрочем, свои исключения есть и в водном кодексе. Например, доступ к береговой полосе ограничен в местах размещения детских лагерей. Здесь речь уже будет идти о безопасном отдыхе несовершеннолетних. В остальных случаях при нарушениях прав граждан специалисты рекомендуют обращаться в полицию или природоохранную прокуратуру.

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