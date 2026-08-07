«Требуем это делать»: для кого ношение масок в сезон простуд может стать обязательным
Определенным категориям граждан следует особо осторожно относиться к своему здоровью.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; © РИА Новости/ Мария Девахина; 5-tv.ru
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Онищенко рассказал, что россиянам могут порекомендовать носить медицинские маски
Россиянам могут рекомендовать использовать медицинские маски в период сезонного подъема заболеваемости. В некоторых сферах, где сотрудники постоянно контактируют с большим количеством людей, такая мера может стать обязательной. Об этом Геннадий Онищенко рассказал в беседе с 5-tv.ru.
По словам специалиста, решение о введении масочного режима зависит от эпидемиологической ситуации и уровня распространения инфекций.
«В определенный период уровня подъема заболеваемости мы рекомендуем носить маски, а в определенных категориях требуем это делать», — отметил Онищенко.
В первую очередь, по его словам, это может касаться работников сфер, где ежедневно происходит большое количество контактов с людьми.
«Та же торговля, тот же транспорт — все те структуры, которые непосредственно работают с большим количеством населения», — пояснил эксперт.
Онищенко также отметил, что особое внимание в период распространения гриппа необходимо уделять людям старшего возраста. По его словам, после 60 лет у многих уже есть хронические заболевания, которые могут осложнить течение инфекции.
«Все эти хронические заболевания при гриппе протекают более тяжело. И грипп у более старших возрастных групп всегда протекает в более тяжелой форме», — рассказал специалист.
Он добавил, что именно поэтому пожилые люди входят в число категорий, которым государство проводит вакцинацию от гриппа за свой счет.
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