«Требуем это делать»: для кого ношение масок в сезон простуд может стать обязательным

Онищенко рассказал, что россиянам могут порекомендовать носить медицинские маски

Россиянам могут рекомендовать использовать медицинские маски в период сезонного подъема заболеваемости. В некоторых сферах, где сотрудники постоянно контактируют с большим количеством людей, такая мера может стать обязательной. Об этом Геннадий Онищенко рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, решение о введении масочного режима зависит от эпидемиологической ситуации и уровня распространения инфекций.

«В определенный период уровня подъема заболеваемости мы рекомендуем носить маски, а в определенных категориях требуем это делать», — отметил Онищенко.

В первую очередь, по его словам, это может касаться работников сфер, где ежедневно происходит большое количество контактов с людьми.

«Та же торговля, тот же транспорт — все те структуры, которые непосредственно работают с большим количеством населения», — пояснил эксперт.

Онищенко также отметил, что особое внимание в период распространения гриппа необходимо уделять людям старшего возраста. По его словам, после 60 лет у многих уже есть хронические заболевания, которые могут осложнить течение инфекции.

«Все эти хронические заболевания при гриппе протекают более тяжело. И грипп у более старших возрастных групп всегда протекает в более тяжелой форме», — рассказал специалист.

Он добавил, что именно поэтому пожилые люди входят в число категорий, которым государство проводит вакцинацию от гриппа за свой счет.

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