Дима Билан обратился к поклонникам после критики его концерта
Сделал ли артист выводы относительно «неудавшегося» шоу в Москве?
Фото: Геодакян Артем/ТАСС
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Певец Дима Билан обратился к поклонникам после хейта его концерта
Заслуженный артист России Дима Билан обратился к поклонникам после хейта его сольного концерта в социальных сетях.
«Люблю вас не смотря ни на что! <….> Какие невероятные слои мы с вами подняли в обсуждениях, я рад что мы с вами в авангарде новшеств и поиска», — написал исполнитель хита «Невозможное возможно» у себя в Telegram-канале.
По словам Димы Билана, он со своей аудиторией находится в поиске смыслов, возможностей и глубин. Объяснять, что значит столько философский пост певец не стал.
«Кто понял, тот понял», — лаконично отметил артист.
В Москве 31 июля состоялось сольное шоу Димы Билана «Твой № 1». Главной особенностью концерта стала шестиметровая сцена, на которой певец исполнял свои хиты и песни из нового альбома. Именно вокруг нее разгорелись самые жаркие обсуждения после шоу. Зрители из фан-зоны пожаловались, что высокий подиум с огромными экранами и декорациями перекрыл обзор, из-за чего часть публики практически не видела любимого артиста. На фоне этого разгневанные фанаты потребовали вернуть им деньги за некачественный, по их мнению, концерт.
После разгоревшегося скандала давняя подруга Димы Билана — продюсер Яна Рудковская — встала на защиту артиста. Она, в частности, заявила, что певец сделал нечто новое для российской сцены, однако никто этих стараний не заметил. Тем временем балерина Анастасия Волочкова и музыкант Юрий Лоза поддержали недовольных зрителей. Кажется, сам Билан к критике отнесся весьма спокойно.
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