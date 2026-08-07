Дима Билан обратился к поклонникам после критики его концерта

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 2 212 0

Сделал ли артист выводы относительно «неудавшегося» шоу в Москве?

Дима Билан вышел на связь с поклонниками после скандала

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

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Певец Дима Билан обратился к поклонникам после хейта его концерта

Заслуженный артист России Дима Билан обратился к поклонникам после хейта его сольного концерта в социальных сетях.

«Люблю вас не смотря ни на что! <….> Какие невероятные слои мы с вами подняли в обсуждениях, я рад что мы с вами в авангарде новшеств и поиска», — написал исполнитель хита «Невозможное возможно» у себя в Telegram-канале.

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По словам Димы Билана, он со своей аудиторией находится в поиске смыслов, возможностей и глубин. Объяснять, что значит столько философский пост певец не стал.

«Кто понял, тот понял», — лаконично отметил артист.

В Москве 31 июля состоялось сольное шоу Димы Билана «Твой № 1». Главной особенностью концерта стала шестиметровая сцена, на которой певец исполнял свои хиты и песни из нового альбома. Именно вокруг нее разгорелись самые жаркие обсуждения после шоу. Зрители из фан-зоны пожаловались, что высокий подиум с огромными экранами и декорациями перекрыл обзор, из-за чего часть публики практически не видела любимого артиста. На фоне этого разгневанные фанаты потребовали вернуть им деньги за некачественный, по их мнению, концерт.

После разгоревшегося скандала давняя подруга Димы Билана — продюсер Яна Рудковская — встала на защиту артиста. Она, в частности, заявила, что певец сделал нечто новое для российской сцены, однако никто этих стараний не заметил. Тем временем балерина Анастасия Волочкова и музыкант Юрий Лоза поддержали недовольных зрителей. Кажется, сам Билан к критике отнесся весьма спокойно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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