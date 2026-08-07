Последствия травм? Что на самом деле заставляет людей верить в теории заговора

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Исследователи выяснили, как жизненные невзгоды влияют на поддержку идей о тайных мировых правительствах и плоской земле.

Самые популярные теории заговора почему люди в них верят

Фото: legion-media/MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY

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Dаilу Маil: трудная жизнь толкает людей в объятия теорий заговора

Люди, столкнувшиеся с серьезными жизненными трудностями, значительно чаще верят в теории заговора. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ученые из Ноттингемского университета и Университета Камбрии провели серию из трех экспериментов, в которых приняли участие более 1200 добровольцев.

Исследование показало, что склонность к конспирологии напрямую связана с тем, насколько несправедливым человек считает окружающий мир после пережитых потрясений. Психологи отмечают, что теории заговора становятся своеобразным защитным механизмом, предлагая простое объяснение несправедливости бытия.

«Многие люди сталкиваются со значительными невзгодами в течение жизни, однако большинство не становится сторонниками теорий заговора. Наши результаты показывают, что важны не сами трудности, а то, как этот опыт формирует мировоззрение человека. Когда невзгоды заставляют людей чувствовать, что мир принципиально несправедлив, теории заговора могут стать более привлекательными, поскольку они предлагают объяснение этой несправедливости», — пояснил ведущий автор научной работы доктор Дэниэл Джолли.

Исследователи анализировали влияние таких факторов, как тяжелые болезни, утрата близких, финансовый крах и насилие. В ходе тестов участники, ставшие жертвами преступлений, демонстрировали более высокий уровень недоверия к социальным институтам.

В финальной части эксперимента ученые искусственно создавали у респондентов ощущение нарастающей несправедливости в обществе, что тут же приводило к росту их интереса к конспирологическим версиям событий.

По мнению соавтора исследования доктора Лоры Блэки, подобные убеждения являются следствием глубоких психологических травм. Примечательно, что более ранние исследования также связывали веру в фальсификацию высадки на Луну с нарциссизмом и низкой самооценкой.

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