Роза Сябитова: я не актриса, потому что у меня нет образования

Телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала, почему не считает себя профессиональной актрисой, несмотря на участие в кинопроектах. По словам артистки, для полноценной работы в профессии необходимо образование и соответствующая подготовка. Об этом Роза Сябитова сообщила корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».

Сябитова подчеркнула, что ее основная профессия связана не с кино, а со сватовством и телевидением.

«Давайте быть честными, я не актриса. Меня можно назвать свахой, всенародной. Это моя официальная профессия. Скоро я ее узаконю, чтобы в реестре была. <…> Почему я не актриса? Потому что у меня нет образования», — рассказала ведущая.

По мнению Сябитовой, человек без специального образования не может просто взять и заменить профессионала в сложной сфере,. Актерская работа не является исключением.

«А чего хорошего-то? Вы, наверное, не возникает у вас мысли стать доктором, например, на 15 минут, взять скальпель и вырезать аппендицит», — заявила она.

Телеведущая сравнила актерскую профессию с другими направлениями, где требуются навыки и подготовка.

«Почему вам в голову не приходит этим заняться? Или сесть за руль, потому что вы не умеете, но решили стать водителем за пять минут», — отметила Сябитова.

При этом она призналась, что ей интересно попробовать себя в кино в другом формате — показать зрителям новую сторону своей личности.

«Я могу сыграть женщину, похожую на меня. Это обычная российская женщина, я уже говорила, с двумя детьми, прошедшая 1990-е, не растерявшая чувство юмора», — поделилась ведущая.

Сябитова добавила, что не планирует получать актерское образование и становиться профессиональной артисткой.

«Актрисой я точно уже не буду, потому что поступать и получать образование я точно уж не буду», — заключила она.

Кинокарьера Розы Сябитовой пока остается небольшой в сравнении с ее телевизионной работой. Наиболее известная роль свахи — женщина в магазине в комедии «Везучий случай» 2017 года.

В последние годы Сябитова продолжила появляться на экране в эпизодах и камео: в ее фильмографии значатся «Евгенич-2», короткометражка «Где второй носок?» и комедия «Невероятные приключения Шурика».

В романтической комедии «За любовь» Роза Сябитова играет саму себя. Она появляется в картине как медийная сваха — это камео, а не отдельный вымышленный персонаж.

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