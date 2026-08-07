«Стресс — это наше все»: почему даже после восьми часов сна нет сил

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 939 0

Выполнение «нормы» не гарантирует бодрости.

Фото, видео: www.globallookpress.com/West Coast Surfer; Архив Романа Бузунова; 5-tv.ru

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Сомнолог Бузунов: из-за стресса люди не могут выспаться даже за восемь часов

Даже восемь-девять часов сна не гарантируют, что утром человек проснется бодрым и отдохнувшим. Причинами постоянной разбитости могут оказаться стресс и тревога, неправильный образ жизни, некомфортная спальня или заболевания, нарушающие качество ночного отдыха. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал сомнолог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

«Можно не высыпаться из-за тревоги и депрессии. И сейчас стресс у нас — это наше все, и 30% людей в постоянном стрессе», — отметил специалист.

По словам Бузунова, хроническое эмоциональное напряжение напрямую отражается на качестве сна. Человек может провести в постели положенные восемь часов, однако утром все равно чувствовать себя разбитым, уставшим и не иметь желания вставать с кровати.

Вторая возможная причина скрывается непосредственно в спальне. Неудобные матрас и подушка, посторонний шум, слишком яркий свет, пыль и другие раздражители способны мешать полноценному отдыху. В результате продолжительность сна формально остается нормальной, однако его качество страдает.

Еще один важный фактор — то, как человек провел предыдущий день. Постоянные конфликты, отсутствие физической активности, информационная перегрузка и злоупотребление кофе могут привести к проблемам с засыпанием и последующей утренней разбитости.

«У меня недавно был пациент, выпивал семь чашек кофе, последнюю — перед сном, и думал: „Че-то я плохо засыпаю“», — привел пример Бузунов.

По словам врача, если весь день проходит в стрессе, без движения и полноценной разгрузки, рассчитывать на качественный ночной отдых значительно сложнее. Таким образом, проблема может заключаться вовсе не в количестве часов, проведенных в кровати, а в привычках человека на протяжении дня.

Однако существуют и более серьезные причины постоянного недосыпа. Бузунов обратил внимание, что специалистам известно около 60 заболеваний сна. Среди наиболее распространенных он выделил апноэ и синдром беспокойных ног. При таких нарушениях человек способен проспать восемь часов, но полноценного восстановления организма за это время не получить.

«У нас 60 болезней сна. Как-то нет здоровых — есть недообследованные. Частые самые — апноэ, синдром беспокойных ног», — рассказал сомнолог.

Поэтому единственной универсальной причины, почему человек не высыпается даже после продолжительного сна, не существует. Бузунов предложил условно разделить основные факторы на три большие группы: происходящее ночью и условия в спальне, образ жизни в течение дня, а также психологическое состояние.

Таким образом, ориентироваться исключительно на продолжительность сна не стоит. Даже привычные восемь-девять часов могут не приносить ощущения отдыха, если человеку мешают стресс, неправильные дневные привычки, неподходящие условия в спальне или нарушения сна.

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