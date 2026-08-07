Дочь спала рядом: мужчина сексуально домогался пассажирки во время полета

Mirror: мужчина сексуально домогался спящей пассажирки во время полета

Пассажирка авиакомпании заявила, что подверглась сексуальному домогательству во время перелета, когда спала рядом со своей четырехлетней дочерью. Об этом сообщило Mirror.

Жительница Таиланда рассказала, что инцидент произошел на рейсе из Дубая в Бангкок. По ее словам, она летела одна с ребенком после поездки в Милан и приняла снотворное во время шестичасового перелета.

Женщина утверждает, что проснулась во время полета и обнаружила, что находившийся рядом мужчина совершает в отношении нее действия сексуального характера. По словам женщины, пассажир прикасался к ней в интимных местах, а также занимался мастурбацией.

Как рассказала женщина, после того как она проснулась, мужчина убрал руку, накрыл ее пиджаком и сделал вид, что поправляет экран перед креслом. При этом он продолжал смотреть в ее сторону.

Пассажирка решила дождаться посадки самолета в Бангкоке, после чего сообщила о произошедшем членам экипажа и обратилась в полицию. По ее словам, стюардесса поговорила с мужчиной, после чего он сначала отрицал случившееся, но затем признался.

Женщина также рассказала, что пассажир просил прощения и плакал. По ее словам, несколько человек из туристической группы, с которой он путешествовал, пытались вмешаться и попросить ее простить мужчину. Члены экипажа прекратили попытки вмешательства и передали ситуацию правоохранителям.

Во время разбирательства ребенка пассажирки увели от происходящего. После посадки на борт поднялись сотрудники туристической полиции и иммиграционной службы, которые доставили мужчину в участок.

Представитель полиции заявил, что в отношении пассажира пока не проводилось расследование и обвинения не предъявлены. Мужчине отказали во въезде в Таиланд.

Жертва решила рассказать о случившемся публично, чтобы привлечь внимание к безопасности женщин во время перелетов. Она призвала пассажиров не бояться обращаться за помощью, если они сталкиваются с подобными ситуациями.

Представитель перевозчика сообщил, что они не раскрывают информацию о пассажирах и деталях текущих расследований, однако подчеркнул, что безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом компании.

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