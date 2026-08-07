Журавлев объяснил иск к партии «Яблоко» данными о западном финансировании

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 63 0

Юристы обнаружили ряд возможных нарушений законодательства.

Фото, видео: Красильников Станислав/ТАСС; 5-tv.ru

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Партия «Родина» обратилась с иском о снятии «Яблока» с выборов в Государственную думу из-за предполагаемых нарушений во время избирательной кампании. Об этом 5-tv.ru сообщил лидер «Родины», депутат Алексей Журавлев.

По его словам, юристы партии изучили кампанию «Яблока» и обнаружили ряд возможных нарушений законодательства. Среди основных претензий Журавлев назвал предполагаемое иностранное финансирование.

«Юристы очень внимательно посмотрели на избирательную кампанию партии „Яблоко“ и нашли массу нарушений. Прежде всего, это иностранное финансирование», — сказал депутат.

Журавлев утверждает, что «Яблоко» ведет активную работу в социальных сетях, в том числе запрещенных, расходы на которую, по мнению «Родины», не проходят через партийный счет. Политик предположил, что финансирование такой деятельности поступает с Запада.

Еще одной причиной обращения в суд Журавлев назвал предполагаемые признаки экстремизма, а также возможные нарушения авторских прав, законодательства о выборах и рекламе. Претензии, по его словам, касаются в том числе публичных высказываний и инициатив представителей «Яблока».

Депутат упомянул предложения об отмене наказания за фейки о Вооруженных силах России и позицию партии по российским территориям. Журавлев считает такие заявления основанием для правовой оценки.

«Партия продолжает, естественно, это делать, говоря о том, что нам не надо освобождать наши конституционные территории. Что, собственно, является экстремизмом», — заявил лидер «Родины».

Журавлев добавил, что партия намерена добиваться рассмотрения перечисленных претензий Верховным судом. По его утверждению, деятельность «Яблока» направлена на дискредитацию избирательной кампании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховный суд России поступил иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Заявление подано с требованием отменить регистрацию списка кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва, выдвинутого партией.

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