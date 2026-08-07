«Начнете просыпаться за пять минут»: как навсегда забыть о будильнике

Сомнолог Бузунов: научиться просыпаться без будильника поможет выстроенный режим

Просыпаться по утрам без мучительной борьбы с будильником можно, если приучить организм к постоянному времени подъема. Главная проблема заключается не в самом сигнале будильника, а в сбитом режиме, когда человек в будни встает рано, а в выходные отсыпается до середины дня. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал сомнолог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

«Режим — это вообще-то самый главный момент. Просто попробуйте две недели вставать в одно и то же время вне зависимости от рабочих и выходных дней», — посоветовал специалист.

По словам Бузунова, уже примерно через две недели организм способен приспособиться к установленному графику. В результате человек может начать самостоятельно открывать глаза примерно за пять минут до сигнала будильника и при этом чувствовать, что нормально выспался.

Сомнолог объяснил это работой циркадных ритмов. Если время подъема остается постоянным, организм постепенно подстраивает под него циклы сна и гормональные процессы, в том числе снижение выработки мелатонина и продукцию кортизола. Фактически внутренние часы начинают заранее готовить человека к пробуждению.

«Мы можем настраивать наши циркадные ритмы под определенный режим», — подчеркнул Бузунов.

Способность организма перестраиваться особенно хорошо заметна во время путешествий. Врач привел в пример людей, считающих себя «совами» и жалующихся, что в Москве им крайне тяжело просыпаться в девять утра. После перелета, например, в Таиланд тот же человек может спокойно вставать в девять часов по местному времени, хотя по московскому времени это значительно более ранний подъем.

Бузунов объяснил, что после первоначального джетлага организм адаптируется к новым условиям. Этому помогают установленное время пробуждения, солнечный свет и физическая активность. Постепенно циркадные ритмы перестраиваются, и новый график перестает восприниматься как непривычный.

Именно постоянные скачки времени подъема сомнолог назвал одной из основных проблем городских жителей. Особенно сильно режим может различаться между рабочими и выходными днями. Кроме того, по словам врача, около 20% людей работают посменно, что также затрудняет поддержание стабильного графика сна.

«Самый большой стресс — это сегодня встать в 05:00 утра, завтра встать в час дня, и потом вообще организм перестает понимать, когда ложиться, когда вставать», — предупредил специалист.

Если полностью отказаться от будильника пока не получается, Бузунов рекомендует хотя бы сделать пробуждение менее резким. Для этого можно использовать сигнал с постепенно нарастающей громкостью и выбрать приятную мелодию вместо внезапного громкого звука. Такое пробуждение, по словам сомнолога, позволит постепенно вывести человека из состояния сна и станет меньшим стрессом для организма.

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