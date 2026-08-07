Собянин: Царскую набережную за год посетили более восьми миллионов раз

Обновленную Царскую набережную в Коломенском за год посетили более восьми миллионов раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

Глава города отметил, что эта набережная стала популярным местом отдыха у жителей города. Зимой там работает один из самых протяженных катков в России. А летом на набережной запустили площадку Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар». Кроме того, тут есть зоны для занятия спортом и бассейный комплекс.

Собянин подчеркнул, что Царская набережная стала примером того, как можно сохранить культурное наследие и при этом помочь развитию городской инфраструктуры. В эту обновленную территорию были вписаны новые павильоны и малые архитектурные формы, которые сложились в единый ансамбль и подчеркнули уникальность Коломенского. А наличие архитектурно-художественной подсветки объектов выделяет и природный ландшафт, и творения людей.

Также был обновлен Соколиный двор. Модернизация там затронула и инфраструктуру, и музейную экспозицию. А для редкой коллекции птиц были обустроены новые просторные вольеры.

«Развитие территории музея-заповедника продолжается. В этом году проходит третий этап благоустройства», — уточнил Собянин.

В рамках этого будут приведены в порядок городошная и воркаут-площадки, детские игровые зоны и хозяйственный двор. Не останутся без внимания и пешеходные маршруты, и мощение у дворца царя Алексея Михайловича.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ситуационный центр Градостроительного комплекса открыли в Москве. Сотрудники организации в круглосуточном режиме будут реагировать на внештатные ситуации и задействовать необходимые городские службы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.