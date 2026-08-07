Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

На этой встрече обсуждались дополнительные меры антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры. С докладом по этой теме выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Также на совещании присутствовали и другие члены Совбеза. Среди них: председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь данного ведомства Сергей Шойгу, министр обороны России Андрей Белоусов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и заместитель председателя Правительства Александр Новак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на предыдущем совещании Совета Безопасности РФ 23 июля Владимир Путин отметил независимость России в выпуске и модернизации образцов вооружений, военной и специальной техники. Наша страна, по его словам, одна из немногих, которая самостоятельно производит необходимые материалы, комплектующие и сырье.

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