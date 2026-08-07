В Москве простились с олимпийским чемпионом по баскетболу Иваном Едешко

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 88 0

Спортсмен в том числе выступал на Играх-1972 в Мюнхене, где сборная СССР обыграла команду из США.

Прощание с баскетболистом Иваном Едешко

Фото: © РИА Новости/Иван Едешко

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В Москве прошла церемония прощания с олимпийским чемпионом и бывшим участником сборной СССР по баскетболу Иваном Едешко. Об этом сообщило ТАСС.

Прощание прошло в лекгоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.

Проводить в последний путь спортсмена пришли многие известные личности, причем не только из мира спорта. Среди них народный артист России Лев Лещенко, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, олимпийский чемпион Сергей Тараканов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, президент ЦСКА Андрей Ватутин, президент Федерации борьбы России Михаил Мамиашвили.

Прощальные обращения прислали президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сергей Тараканов в своей речи отметил, что именно Иван Едешко передачей на последних секундах матча на Олимпийских играх в 1972 году вдохновил его стать баскетболистом.

Спортсмена похоронят на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах.

Сердце Ивана Едешко остановилась 30 июля. Баскетболисту был 81 год. Причиной смерти стал инфаркт. Он известен как победитель Олимпиады -1972. Тогда сборная СССР обыграла команду США со счетом 51:50.

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