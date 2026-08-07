Три базовых компонента: какой рацион поможет сохранить молодость

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 91 0

Даже без дорогостоящего нутрициолога возможно правильно организовать питание.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Нутрициолог Писарева: рацион должен строиться по принципу гарвардской тарелки

Для поддерживания здоровья и замедления возрастных изменений не обязательно обращаться к дорогим специалистам — важно соблюдать базовые правила рациона. Об этом рассказала президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева корреспонденту 5-tv.ru на федеральном женском форуме.

По словам специалиста, самостоятельно организовать полезное питание можно, если придерживаться принципов так называемой гарвардской тарелки.

«Важно соблюдать простые принципы гарвардской тарелки. Мы берем тарелку, делим ее на две части. Половина — это будет клетчатка, овощи могут быть, грибы какие-то», — объяснила эксперт.

Писарева уточнила, что четверть рациона должны составлять белковые продукты, а еще одну часть — углеводы.

«Четверть тарелки — это будет белок, животные белки, возможно, вместе с белками растительного происхождения. И последняя, четвертая часть — это у нас будут углеводы», — отметила она.

К полезным источникам углеводов специалист отнесла, например, запеченный картофель, макароны из твердых сортов пшеницы и различные зерновые культуры.

Также, по ее словам, в рационе должны присутствовать полезные жиры в небольшом количестве. К ним, например, относится сыродавленное масло к овощам.

Помимо питания, эксперт призвала следить за водным балансом и уровнем стресса.

«И очень много сейчас мы обращаем внимания на количество стресса и способность регулировать человека этот данный стресс и стараться, конечно, его переносить проще», — заключила Ирина Писарева.

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