«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца

Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал возмездие за гибель отца и народа

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи выступил с официальным заявлением, в котором пообещал отомстить за гибель своего предшественника Али Хаменеи и других иранцев, ставших жертвами ударов США и Израиля.

«Мы клянемся отомстить за твою чистую кровь и кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозорившихся убийц», — процитировало послание нового лидера иранское гостелевидение.

По словам Моджтабы Хаменеи, Иран не откажется от своих прав и намерен требовать «кровной цены» за каждого погибшего. Он также сказал, что месть — это требование иранского народа, и она обязательно должна быть осуществлена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что иранский лидер погиб в результате военных действий США и Израиля, нанесенных по территории республики 28 февраля. Официальный Тегеран подтвердил факт кончины верховного правителя. Траурные мероприятия в столице стартовали 3 июля и растянулись на шесть суток, после чего кортеж направился в Мешхед — ключевой город в биографии Хаменеи. Перед тем как предать тело земле, останки провезли через священные для шиитов города Кум, Наджаф и Кербелу.

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