Власти Франции призвали к жесткой бюджетной экономии до выборов

Министр государственных счетов Франции Давид Амьель призвал правительство принять непопулярные меры по сокращению расходов до президентских выборов 2027 года на фоне роста дефицита и государственного долга. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Амьель назвал приведение государственных финансов страны в порядок первоочередной задачей. Он сравнил текущее состояние бюджета с «пороховой бочкой» и призвал будущих кандидатов в президенты предлагать реалистичные программы без чрезмерных обещаний по увеличению расходов.

Правительство меньшинства при этом планирует нарастить расходы на оборону и сохранить экологические инициативы, одновременно замедляя рост социальных выплат.

Власти рассчитывают снизить дефицит бюджета до 5% ВВП к концу года против 5,1% в 2025 году. В соответствии с требованиями Евросоюза показатель необходимо сократить до 3% к концу 2029 года.

Амьель также предложил рассмотреть заморозку индексации пенсий и отдельных пособий. По его словам, 80% роста государственных расходов за последние 50 лет пришлось на социальную сферу.

Расходы Франции на обслуживание долга за первые шесть месяцев года выросли на 18,8% и достигли €34,5 миллиарда. Совокупный государственный долг страны в августе 2026 года превысил €3,54 триллиона. По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), в середине 2025 года показатель составлял €3,41 триллиона, или 115,6% ВВП, а сейчас достиг 117,5% ВВП.

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