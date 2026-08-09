Сергей Собянин: Новый детский сад появился на юго-востоке Москвы

В районе Выхино-Жулебино завершили строительство детского сада на 300 мест. Об этом Сергей Собянин сообщил в канале в мессенджере МАКС.

Новый объект расположен по адресу: улица Сормовская, дом 17а. Здание рассчитано на 12 групп и включает многофункциональные физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинские помещения и пищеблок.

Мэр Москвы отметил, что на каждом из трех этажей выполнена отделка в отдельной цветовой гамме, а интерьеры дополнены графическими изображениями птиц. На территории детского сада оборудовали игровые пространства для групп и две спортивные площадки. Строительство объекта выполнено по Адресной инвестиционной программе столицы.

С 2011 года в районе Выхино-Жулебино возводят социальные объекты. За это время там появились три детских сада, блок для начальных классов, детский досуговый центр и два спортивных комплекса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве за первые семь месяцев 2026 года построили почти 40 объектов социальной инфраструктуры. В столице появились новые школы и детские сады, медицинские учреждения, спортивные пространства и здания культуры. Среди крупных проектов мэр Москвы Сергей Собянин отметил комплекс Московской городской онкологической больницы № 62 в «Сколкове».

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