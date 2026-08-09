Собянин: силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.
«Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал Собянин.
По словам мэра, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего, как уточнил Собянин, на данный момент были уничтожены шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и логистический центр ВСУ в Сумской области. В Минобороны России заявили, что для поражения объектов использовались беспилотники «Герань». По данным ведомства, цели применялись украинскими формированиями для управления дронами и хранения военного имущества.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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