Медведь-дебошир терроризирует жителей села в Кемеровской области

Жители села Новославянка в Кемеровской области пожаловались на медведя, который уже две недели беспокоит местных. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По словам сельчан, хищник регулярно приходит к домам и нападает на домашний скот. За это время он травмировал корову, съел двух овец и двух телят, а также повредил забор и вытоптал огород. Жителям приходится круглосуточно следить за своими животными, чтобы защитить их от нападений.

По предварительным данным, охотники получили разрешение на отстрел медведя. Однако, несмотря на принятые меры, животное продолжает появляться в населенном пункте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США дикий гризли убил 33-летнего священнослужителя Энтони Поллио. Нападение произошло во время одиночного похода мужчины по маршруту Маунт-Браун. Поллио попытался использовать отпугивающий спрей, но медведь сбросил его с высоты около 30 метров. Позже хищник вернулся и нанес мужчине смертельные травмы.

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