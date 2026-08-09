Массажист Марадоны рассказал о состоянии футболиста за день до смерти

Марадона почти не вставал с постели за день до смерти

Массажист Диего Марадоны Николя Таффарель рассказал в суде, что за день до смерти футболист почти не вставал с постели. По словам специалиста, Марадона сильно отекал, отказывался от еды и не хотел выходить из комнаты. Об этом сообщили в AFP.

Таффарель вспомнил, что пытался уговорить футболиста выйти на улицу и выпить мате. Однако Марадона отвечал, что ничего не хочет. Спортсмен также перестал следить за личной гигиеной и практически все время оставался в комнате.

Особенно массажиста беспокоили сильно опухшие ноги футболиста. Он обращал внимание врачей на эти симптомы, однако специалисты заверяли его, что отеки должны пройти. При этом состояние Марадоны, по словам Таффареля, лучше не становилось.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Несколько медиков, которые участвовали в его лечении, обвиняются в непредумышленном убийстве.

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