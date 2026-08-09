Вылетевший со стадиона мяч спровоцировал ДТП на трассе в Уругвае
Авария произошла во время футбольного матча второго дивизиона страны.
Фото: www.globallookpress.com/Ismael Rosas
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В Уругвае футбольный мяч, вылетевший за пределы стадиона, спровоцировал аварию на расположенной рядом трассе. Кадры происшествия уже распространились в социальных сетях.
Все произошло во время матча второго дивизиона чемпионата Уругвая между командами Uruguay Montevideo и Paysandú. После удара мяч вылетел со стадиона ANCAP Park прямо в сторону шоссе.
Водители заметили мяч и начали снижать скорость. Однако один из автомобилистов не успел вовремя затормозить и врезался в машину, которая ехала перед ним.
Сам матч завершился победой Uruguay Montevideo со счетом 1:0. Но главным событием встречи в итоге стала авария, попавшая на видео.
Теперь интернет-пользователи спорят, кто должен оплачивать ущерб после необычного ДТП — сам водитель или страховая компания.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты белградского футбольного клуба «Црвена Звезда» выступили против визита президента Украины Владимира Зеленского в Сербию.
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