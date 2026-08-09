Вылетевший со стадиона мяч спровоцировал ДТП на трассе в Уругвае

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 83 0

Авария произошла во время футбольного матча второго дивизиона страны.

Футбольный матч стал причиной ДТП в Уругвае

Фото: www.globallookpress.com/Ismael Rosas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Уругвае футбольный мяч, вылетевший за пределы стадиона, спровоцировал аварию на расположенной рядом трассе. Кадры происшествия уже распространились в социальных сетях.

Все произошло во время матча второго дивизиона чемпионата Уругвая между командами Uruguay Montevideo и Paysandú. После удара мяч вылетел со стадиона ANCAP Park прямо в сторону шоссе.

Водители заметили мяч и начали снижать скорость. Однако один из автомобилистов не успел вовремя затормозить и врезался в машину, которая ехала перед ним.

Сам матч завершился победой Uruguay Montevideo со счетом 1:0. Но главным событием встречи в итоге стала авария, попавшая на видео.

Теперь интернет-пользователи спорят, кто должен оплачивать ущерб после необычного ДТП — сам водитель или страховая компания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты белградского футбольного клуба «Црвена Звезда» выступили против визита президента Украины Владимира Зеленского в Сербию.

Во время матча с «Нови-Пазаром» болельщики развернули соответствующий баннер, а на трибунах были замечены российские флаги. Кроме того, фанаты скандировали: «Сербы и русские — братья навек».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:40
Закон защищает: как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту
5:09
Система ПВО отразила атаку еще пяти БПЛА на подлете к Москве
4:55
Первая помощь: что делать при отравлении арбузом или дыней
4:19
Средства ПВО ликвидировали восемь дронов ВСУ на подлете к Москве
3:50
В России с сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми
3:06
«Висел глаз на сухожилиях»: Бочкарева вспомнила жуткий случай из школьных лет

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
Эльба в Германии обмелела и обнажила «камни голода»
«Всегда будут новые Вали Карнавал»: Боня раскритиковала культ молодости
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео