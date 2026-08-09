Один человек погиб и семеро пострадали при столкновении моторных лодок на Кубани

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 53 0

Инцидент произошел недалеко от базы отдыха «Лимания».

Две моторные лодки столкнулись на Кубани: что известно

Фото: max.ru/Западное МСУТ СК России/id7708732773_gos

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Один человек погиб, еще семь пострадали при столкновении двух моторных лодок в акватории Большого Кирпильского лимана в Краснодарском крае. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в канале в мессенджере МАКС.

По данным следствия, происшествие случилось 8 августа в темное время суток возле базы отдыха «Лимания» в Приморско-Ахтарском районе. Столкнулись моторная лодка под управлением 42-летнего мужчины и маломерное судно без бортового номера, которым управлял другой 42-летний мужчина.

После аварии один из судоводителей пропал без вести. Позже в воде обнаружили его тело. Второй управлявший лодкой мужчина и пассажиры — четверо мужчин и две женщины — были доставлены в медицинское учреждение.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшем смерть человека. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины столкновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге 16-летний подросток погиб во время катания на сапборде по Гореловскому озеру. По словам очевидцев, юноша спрыгнул с доски в воду и после этого не всплыл на поверхность. Прибывшие на место спасатели обнаружили его тело на расстоянии 15 метров от берега.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Один человек погиб и семеро пострадали при столкновении моторных лодок на Кубани

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max.ru/Западное МСУТ СК России/id7708732773_gos

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