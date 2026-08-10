Расчет барражирующих боеприпасов «Ланцет» войск беспилотных систем в составе 810-й отдельной гвардейской бригады морской

пехоты группировки войск «Север» уничтожил РСЗО ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области.

Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.

Расчеты ударно-барражирующих комплексов «Ланцет» войск беспилотных систем в составе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» продолжают уничтожать противника в зоне проведения СВО в Сумской области.

Ежедневно военнослужащие ведут разведку и наносят высокоточные удары по объектам, военной технике и боевикам ВСУ. Спектр поражаемых целей широк: от живой силы противника до легкобронированной и тяжелобронированной техники (танков, самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня), а также пунктов дислокации и укрепленных позиций. Выбор боевой части зависит от характера цели.

В этот раз в ходе выполнения задач по разведке и огневому поражению в Сумской области расчет ударно-барражирующего боеприпаса «Ланцет» 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) ВСУ.

В ходе воздушной разведки операторами БпС была вскрыта и идентифицирована цель, замаскированная в лесном массиве. Расстояние от оператора до объекта составило более 20 километров. Благодаря высокой точности комплекса и профессиональным действиям расчета «Ланцета» была уничтожена РСЗО противника прямым попаданием.

Расчет разведывательного дрона Zala произвел объективный контроль успешного выполнения боевой задачи.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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