«Самое ценное здание на Земле»: Маск хочет создать крупнейшую в мире фабрику чипов

Илон Маск хочет создать крупнейшую в мире фабрику чипов

В американском штате Техас будет возведен крупнейший в мире завод по изготовлению микрочипов. Об этом глава компании SpaceX Илон Маск сообщил в соцсети Х.

Предприниматель представил проект будущего предприятия, которое, по его мнению, превзойдет все существующие аналоги по своим масштабам и значимости.

На своей странице в социальной сети бизнесмен опубликовал видеоролик с визуализацией объекта.

«Terafab в Техасе станет самым большим и самым ценным зданием на Земле», — говорится в посте.

Согласно данным, предоставленным представителями SpaceX, общая площадь промышленного комплекса составит колоссальные 9,3 миллиона квадратных метров. Основным предназначением площадки станет выпуск высокотехнологичных компонентов.

В компании подчеркнули, что производимые чипы планируется внедрять в перспективные разработки, включая антропоморфных роботов Optimus и беспилотные транспортные средства Cybercab.

Кроме того, электроника будет востребована для функционирования орбитальных центров обработки данных, которые развивает космическое подразделение Маска.

Реализация столь масштабного проекта происходит на фоне колебаний личного состояния предпринимателя. Ранее мировые СМИ, заявляли, что Маск стал первым в мировой истории обладателем капитала в один триллион долларов, что связывали с успешным выходом SpaceX на фондовый рынок.

Тем не менее, уже к концу июля сам бизнесмен подтвердил утрату этого статуса из-за падения рыночной стоимости акций его ключевого актива. Строительство Terafab в Техасе рассматривается как стратегический шаг для укрепления лидерства в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

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