Массированная атака с воздуха: средства ПВО за ночь уничтожили 456 дронов ВСУ
Украинские беспилотники перехватили над 17 российскими регионами.
Фото: © РИА Новости
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Средства ПВО сбили 465 дронов ВСУ за регионами России за ночь
Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 456 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом 10 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, воздушные цели были перехвачены над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областями. Кроме того, средства ПВО ликвидировали украинские дроны в Московском регионе, Краснодарском крае, Татарстане и Крыму.
Накануне российские военные также отражали масштабную атаку беспилотников. В период с 08:00 до 20:00 мск 9 августа силы ПВО сбили 285 аппаратов ВСУ.
Тогда дроны были уничтожены в воздушном пространстве над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской и Калужской областями.
Ранее число погибших в результате ночной массированной атаки вражеских дронов на Белгород увеличилось до шести человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем канале в мессенджере МАКС.
В ведомстве заявили, что жертвой стал мужчина. Уточняется, что его тело нашли во время разбора конструкций многоэтажного дома, где после налета беспилотников противника вспыхнул пожар.
В оперштабе также рассказали об оказании медицинской помощи еще двум человекам, пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ. Дальнейшее лечение раненых будет проходить в амбулаторном режиме.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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