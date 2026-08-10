Массированная атака с воздуха: средства ПВО за ночь уничтожили 456 дронов ВСУ

Средства ПВО сбили 465 дронов ВСУ за регионами России за ночь

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 456 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом 10 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, воздушные цели были перехвачены над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областями. Кроме того, средства ПВО ликвидировали украинские дроны в Московском регионе, Краснодарском крае, Татарстане и Крыму.

Накануне российские военные также отражали масштабную атаку беспилотников. В период с 08:00 до 20:00 мск 9 августа силы ПВО сбили 285 аппаратов ВСУ.

Тогда дроны были уничтожены в воздушном пространстве над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской и Калужской областями.

Ранее число погибших в результате ночной массированной атаки вражеских дронов на Белгород увеличилось до шести человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем канале в мессенджере МАКС.

В ведомстве заявили, что жертвой стал мужчина. Уточняется, что его тело нашли во время разбора конструкций многоэтажного дома, где после налета беспилотников противника вспыхнул пожар.

В оперштабе также рассказали об оказании медицинской помощи еще двум человекам, пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ. Дальнейшее лечение раненых будет проходить в амбулаторном режиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.