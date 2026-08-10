Подростка, пытавшего спасти тонущего друга в Чите, наградят за героизм

Подростка, который пытался спасти тонущего друга в реке Ингода в Чите, наградят за героизм посмертно. Об этом сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов на своем канале в мессенджере МАКС.

«Поручил наградить этого юношу посмертно за его героизм и смелость», — говорится в публикации.

Известно, что 8 августа ребята купались в необорудованном для этого месте — в реке Ингода в районе этно-археопарка «Сухотино». Один из ребят начал тонуть, друг бросился его спасать, но также не смог справиться со стихией. В результате оба подростка погибли.

Губернатор напомнил взрослым, что детей нельзя оставлять без присмотра возле водоемов. А с подростками необходимо проводить беседы о безопасности на воде и важности купания лишь в специально оборудованных для этого местах.

Кроме того, Осипов отметил, что в регионе очень мало подобных зон отдыха. Поэтому он поручил уже сейчас закладывать бюджет на обустройство большего количества таких мест для купания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подросток утонул в озере Гореловское в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, парень катался на сапборде, а после спрыгнул с него в воду. Однако обратно так и не выплыл.

Его тело обнаружили спасатели в 15 метрах от берега на глубине 1,5 метра.

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