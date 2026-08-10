Демонстрация открытости: 700 обнаженных велосипедистов проехали по Берлину

Bild: 700 обнаженных велосипедистов проехали по Берлину

В столице Германии прошел массовый велопробег, в котором приняли участие более 700 полностью обнаженных людей. Об этом сообщила Bild.

Акция состоялась 9 августа, когда колонна нудистов проследовала через центральные районы Берлина. Маршрут движения пролегал мимо здания Рейхстага и Бранденбургских ворот, привлекая внимание многочисленных прохожих и туристов.

Издание попыталось выяснить причины столь эпатажного поведения граждан. По словам самих велосипедистов, таким способом они стремятся привлечь внимание общественности к вопросам экологии, защиты свободы самовыражения и толерантности.

Также целями мероприятия были названы борьба за принятие собственного тела и демонстрация открытости. Значительную часть протестующих составили представители ЛГБТ*.

Необычное мероприятие охватило весь центр города.

Подобные акции в европейских городах зачастую проводятся для продвижения прав различных меньшинств и призыва к использованию экологически чистого транспорта. Однако масштаб и форма исполнения данного заезда вызвали негодование у невольных зрителей.

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* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.