Женщина погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область

Женщина погибла в результате удара украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного штаба региона на своем канале в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

«Ранним утром дрон ударил по территории частного дома. В результате полученных травм женщина скончалась на месте», — уточнили в оперштабе.

Там также выразили соболезнования ее родным и близким.

Российские регионы на регулярной основе подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотниками ВСУ на Новороссийск загорелась хозяйственная постройка. Пожар вспыхнул после падения обломков дронов. Силами пожарных возгорание удалось потушить. Фрагменты аппаратов упали на территории двух предприятий в самом Новороссийске и на частный дом в поселке Верхнебаканский. Жертв и пострадавших нет.

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