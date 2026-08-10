Женщина погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 229 0

Дрон ударил по территории частного дома.

Последствия ударов дронов по Белгородской области 10 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Женщина погибла в результате удара украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного штаба региона на своем канале в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

«Ранним утром дрон ударил по территории частного дома. В результате полученных травм женщина скончалась на месте», — уточнили в оперштабе.

Там также выразили соболезнования ее родным и близким.

Российские регионы на регулярной основе подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотниками ВСУ на Новороссийск загорелась хозяйственная постройка. Пожар вспыхнул после падения обломков дронов. Силами пожарных возгорание удалось потушить. Фрагменты аппаратов упали на территории двух предприятий в самом Новороссийске и на частный дом в поселке Верхнебаканский. Жертв и пострадавших нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
10 авг
Один из беспилотников ударил по хостелу в Нижнекамске, погибли девять человек
10 авг
Семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выплатят по два миллиона рублей
10 авг
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Нижнекамск выросло до 75 человек
10 авг
СК возбудил дело о теракте в связи с атакой украинских БПЛА на Нижнекамск
10 авг
Количество погибших в результате атаки дронов на Нижнекамск увеличилось до 13
10 авг
В Нижнекамске после атаки беспилотников открыли горячую линию
10 авг
Мирошник назвал атаку на Нижнекамск военным преступлением
10 авг
В Нижнекамске 12 человек погибли и 39 пострадали в результате атаки БПЛА
10 авг
Траур после атаки: что известно об ударе БПЛА ВСУ по Нижнекамску
10 авг
Пожар, спровоцированный обломками БПЛА, привел к эвакуации с пляжа в Севастополе
+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
VK улучшил рекомендации с помощью искусственного интеллекта
18:30
Защита от солнца и омоложение: чем полезны помидоры для кожи
18:25
«Замечательный знак»: в Московском зоопарке родилась еще одна капибара
18:18
Путин призвал учитывать потребности многодетных семей в работе транспорта
18:10
Свадьбы не будет! Без JONY: певец удивил поклонницу в Анапе
18:00
Клетка не должна давить: как выбрать тетради для школы

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иран поймал нефть на Ормуз
МРОТ в России может взлететь до 50 тысяч рублей: как это повлияет на зарплаты россиян
Проникновение в жилье: мошенники получают биометрию россиян под видом полицейских
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео