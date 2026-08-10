Женщина погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область

Дрон ударил по территории частного дома.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Женщина погибла в результате удара украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного штаба региона на своем канале в мессенджере МАКС.
Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.
«Ранним утром дрон ударил по территории частного дома. В результате полученных травм женщина скончалась на месте», — уточнили в оперштабе.
Там также выразили соболезнования ее родным и близким.
Российские регионы на регулярной основе подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотниками ВСУ на Новороссийск загорелась хозяйственная постройка. Пожар вспыхнул после падения обломков дронов. Силами пожарных возгорание удалось потушить. Фрагменты аппаратов упали на территории двух предприятий в самом Новороссийске и на частный дом в поселке Верхнебаканский. Жертв и пострадавших нет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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