Несколько человек погибли в результате массированной атаки БПЛА на Нижнекамск

В Нижнекамске в результате массированной атаки украинских беспилотников погибли люди. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

По информации региональных властей, налет на город продолжается. Под удар попали как производственные предприятия, так и гражданская инфраструктура.

«Массированный налет продолжается на город Нижнекамск <…> К сожалению, есть погибшие», — говорится в сообщении.

На фоне атаки режим угрозы БПЛА продолжает действовать сразу в нескольких городах Татарстана. В их числе Заинск, Елабуга, Альметьевск, Лениногорск, Нижнекамск, Бугульма, Набережные Челны и Чистополь.

Ранее жительница Белгородской области погибла после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Удар пришелся по селу Новая Таволжанка, расположенному в Шебекинском округе. Ранним утром БПЛА атаковал территорию одного из частных домов. Находившаяся там женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

«В результате полученных травм женщина скончалась на месте», — сообщили в оперштабе.

Представители региональных властей выразили соболезнования семье и близким погибшей. Белгородская область, как и другие российские приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины на фоне продолжающейся специальной военной операции.

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