Мирошник назвал атаку на Нижнекамск военным преступлением

Дипломат заявил о правовой оценке удара беспилотников по городу.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Атака беспилотников ВСУ на Нижнекамск является военным преступлением. Такое заявление 10 августа сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, произошедшее требует соответствующей оценки с точки зрения международного права. Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что, по данным руководства Татарстана, атака беспилотников была направлена как на промышленные объекты, так и на гражданскую инфраструктуру.
«К сожалению, есть погибшие. <…> Есть уже решение об объявлении траура на территории республики по погибшим в результате военного преступления совершенного ВСУ», — говорится в сообщении.
При этом дипломат отметил, что официальная информация о количестве погибших и пострадавших пока не опубликована.
Утром 10 августа Нижнекамск подвергся атаке беспилотников. По предварительным данным, целью налета стали как объекты промышленной инфраструктуры, так и гражданские территории. В результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие.
Точное число жертв и людей, получивших ранения, пока не раскрывается. После сообщений о трагедии глава Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике траур.
Минниханов сообщил, что решение связано с гибелью жителей Нижнекамска в результате атаки БПЛА. Он подчеркнул, что республика разделяет боль города и поддерживает его жителей, отметив: «В Татарстане решением Рустама Минниханова объявлен траур по погибшим в Нижнекамске. Сегодня утром на республику была совершена жестокая атака вражеских БПЛА. <…> Нижнекамцы, весь Татарстан с вами».
После случившегося в нескольких населенных пунктах региона продолжил действовать режим угрозы атаки беспилотников. Ограничения сохраняются в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, Альметьевске, Бугульме, Заинске, Лениногорске и Чистополе.
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