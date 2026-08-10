Мирошник назвал атаку на Нижнекамск военным преступлением

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 2 262 0

Дипломат заявил о правовой оценке удара беспилотников по городу.

Мирошник назвал атаку на Нижнекамск военным преступлением

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Атака беспилотников ВСУ на Нижнекамск является военным преступлением. Такое заявление 10 августа сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, произошедшее требует соответствующей оценки с точки зрения международного права. Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что, по данным руководства Татарстана, атака беспилотников была направлена как на промышленные объекты, так и на гражданскую инфраструктуру.

«К сожалению, есть погибшие. <…> Есть уже решение об объявлении траура на территории республики по погибшим в результате военного преступления совершенного ВСУ», — говорится в сообщении.

При этом дипломат отметил, что официальная информация о количестве погибших и пострадавших пока не опубликована.

Утром 10 августа Нижнекамск подвергся атаке беспилотников. По предварительным данным, целью налета стали как объекты промышленной инфраструктуры, так и гражданские территории. В результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие.

Точное число жертв и людей, получивших ранения, пока не раскрывается. После сообщений о трагедии глава Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике траур.

Минниханов сообщил, что решение связано с гибелью жителей Нижнекамска в результате атаки БПЛА. Он подчеркнул, что республика разделяет боль города и поддерживает его жителей, отметив: «В Татарстане решением Рустама Минниханова объявлен траур по погибшим в Нижнекамске. Сегодня утром на республику была совершена жестокая атака вражеских БПЛА. <…> Нижнекамцы, весь Татарстан с вами».

После случившегося в нескольких населенных пунктах региона продолжил действовать режим угрозы атаки беспилотников. Ограничения сохраняются в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, Альметьевске, Бугульме, Заинске, Лениногорске и Чистополе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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