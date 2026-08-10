Атака с воздуха: российская армия зажимает в тиски гарнизон ВСУ в Донбассе

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Несмотря на войну дронов», грозным оружием остаются «Грады.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Российская армия атакует в Донбассе с воздуха

Ключевые события разворачиваются сейчас в Донбассе. Наша армия планомерно растягивает фронт вокруг Доброполья и зажимает гарнизон ВСУ в тиски. Активные боевые действия идут прежде всего в воздухе. Несмотря на войну дронов, грозным оружием остаются «Грады» и другая техника, которая зарекомендовала себя годами безупречной службы. C передовой передает военкор «Известий» Эмиль Тимашев.

Один из районов Доброполья: группа боевиков ВСУ вальяжно гуляет по городу, не подозревая, что за ними внимательно наблюдают наши разведчики. Почуяв неладное, противник забегает в здание. Судя по всему, это временное убежище вражеского подразделения. Считанные минуты, и весь дом исчезает в огне.

Удар ювелирный. Все авиабомбы попали точно в цель, а корректировку авиаудара обеспечил расчет БПЛА 177-го полка морской пехоты группировки войск «Центр».  Бойцы наземной разведки заходят в тыл противника на несколько километров — выявить огневые точки и технику ВСУ. На одном из крайних выходов разведчики зачистили опорник боевиков.

 «Была задача провести разведку боем, освободить перекресток лесополосы. Эту задачу мы очень быстро провели, поймали момент,   когда пулеметчики менялись в это время, мы сделали накат на них и взяли всех под свой контроль», — говорит командир разведывательного взвода с позывным «Сэм».

Но в случаях, когда разведка обнаруживает целый укрепрайон ВСУ, в дело вступает наша авиация и артиллерия. Точность для «Града» — не главное. Залп 40 снарядов одной такой машины способен разом накрыть огнем площадь в 20 гектаров.

«Сейчас это больше, как оружие психологического воздействия. Когда даже пять снарядов летит в твою сторону, и ты находишься в зоне поражения, это все очень сложно морально перенести», — рассказал командир взвода с позывным «Кузя».

Даже сейчас, в период войны дронов, «Град» град остается достаточно грозным оружием и приоритетной целью для беспилотников ВСУ. Поэтому машину прячут в таком надежном капонире, и с воздуха обнаружить ее практически невозможно. Весь удар группировки войск «Центр» сконцентрирован на добропольском направлении. Войска уже вплотную подошли к восточной части города, по пути забирая под свой контроль ключевые трассы, отрезая гарнизон ВСУ от снабжения и возможности переброски резервов. Российские войска методично продвигаются с флангов, растягивая фронт. Для боевиков это сравни с катастрофой, подразделения ВСУ не успевают маневрировать, но самое главное — велика вероятность зажать весь гарнизон ВСУ в тиски.

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