Хабаровск и Самару затапливает: у жителей отрезан доступ к домам

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В ближайшие дни уровень Амура должен вырасти еще на полметра.

Фото, видео: ВКонтакте/ГУ МЧС России по Хабаровскому краю; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Хабаровск и Самару затапливает: у жителей отрезан доступ к домам

Стихия испытывает на прочность регионы России — от Дальнего Востока до Поволжья. В Хабаровске резко поднялся уровень воды в реке Амур: подтоплена островная территория города, отрезан доступ к более чем 100 домам. Власти готовы эвакуировать жителей. В основной части Хабаровска залило набережную, коммунальщики отсыпают защитные валы.

Мера полностью оправдана — в ближайшие дни уровень Амура должен вырасти еще на полметра. Последствия удара стихии ликвидируют в Поволжье. Ураган пронесся по Самарской области и Татарстану, а также Башкирии. Он повалил сотни деревьев, сорвал крыши с домов и оставил без света тысячи жителей. Непогода надвигается и на Петербург с Москвой, синоптики обещают дожди и похолодание. Москвичей и вовсе ждет самая холодная неделя лета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ленинградская область и Санкт-Петербург столкнулись с последствиями мощного шторма. В июле залповые ливни и сильный ветер привели к затоплениям и разрушениям, в результате чего вода в отдельных районах поднялась до 50 сантиметров, а в городе было повалено более двухсот деревьев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

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